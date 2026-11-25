राज्य ब्यूरो, लखनऊ। सपा और कांग्रेस में सीट बंटवारे पर चल रही खींचतान पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तीखा हमला बोला है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले दो लड़कों की जोड़ी चुनाव परिणाम आने के बाद विफल होती थी, लेकिन इस बार चुनाव से पहले ही विफल हो चुकी है। दोनों दलों के बीच एक तरफ सीटों के बंटवारे को लेकर बैठकें हो रही हैं और दूसरी तरफ प्रत्याशी घोषित किए जा रहे हैं।

इससे बड़ा अपमान क्या होगा? उन्होंने कहा कि सपा और कांग्रेस के बीच एक-दूसरे को शह और मात देने की राजनीति चल रही है। देश के सबसे पुराने राजनीतिक दल कांग्रेस की यह स्थिति, उसकी नकारात्मक सोच का परिणाम है।



बुधवार को लखनऊ में एक न्यूज चैनल के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने सपा-कांग्रेस के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर जारी खींचतान पर उन्होंने कहा कि गठबंधन के भी अपने धर्म, नियम, मान्यताएं और शिष्टाचार होते हैं। इसके बावजूद दोनों दलों के बीच जिस तरह की स्थिति दिखाई दे रही है, उससे उनके तालमेल की वास्तविकता सामने आ रही है। कटाक्ष किया कि एक तरफ अपमानित हो रहे हैं और दूसरी तरफ उसी स्थिति को सामान्य बताने की कोशिश कर रहे हैं।

सभी सहयोगी दल गठबंधन का हिस्सा एनडीए में सीटों के बंटवारे और सहयोगी दलों के बीच मतभेदों की अटकलों को खारिज करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि निषाद पार्टी और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी समेत सभी सहयोगी दल गठबंधन का हिस्सा हैं। सभी मिलकर चुनाव लड़ेंगे।

भाजपा में विधायकों के टिकट कटने के सवाल पर कहा कि चुनाव समिति की संस्तुति के बाद संसदीय बोर्ड निर्णय लेता है। भाजपा की राजनीति जोड़ने की है, काटने की नहीं। मुख्यमंत्री चेहरे के सवाल पर उन्होंने स्पष्ट किया कि भाजपा के लिए कमल का फूल ही सब कुछ है और वे भी इसी चुनाव चिह्न पर चुनाव लड़ेंगे।

अखिलेश यादव के अयोध्या दौरे को लेकर दोहराया कि रामलला के दर्शन करना अच्छी बात है, लेकिन सपा प्रमुख को रामभक्तों से माफी भी मांगनी चाहिए। उन्हें 90 के दशक की अपनी पार्टी की गलती स्वीकार करनी चाहिए। यदि तब सद्बुद्धि आ गई होती तो रामभक्तों पर गोली चलाने की नौबत नहीं आती। सपा के सनातन पर मुखर होने के सवाल पर कहा कि दो नावों की सवारी हमेशा खतरनाक होती है।

राहुल गांधी पर तंज कसते हुए उन्हें ऐसा राकेट बताया, जिसे लांच करने की कोशिश होती है, लेकिन वह हर बार विफल रहता है।अखिलेश की घुसपैठियों संबंधी टिप्पणी पर पलटवार करते हुए कहा कि वास्तविक घुसपैठिए सपा को अपने सगे-संबंधी नजर आते हैं।