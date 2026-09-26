लखनऊ के चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर विजिबिलिटी कम, यहां आने वाली पांच फ्लाइट्स डायवर्ट

जागरण संवाददाता, लखनऊ : राजधानी लखनऊ के साथ पास के जिलों में लगातार बारिश के कारण शुक्रवार देर रात से चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट की विजिबिलिटी बहुत कम हो गई। लो विजिबिलिटी शनिवार को भी जारी रहने के कारण फ्लाइट्स प्रभावित हैं।

दूसरे शहरों और देशों से लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचकर पायलटों को रनवे साफ नहीं दिख रही है। इसके कारण पांच विमानों को दूसरे शहरों को डायवर्ट कर दिया गया। यह विमान शनिवार सुबह तक लखनऊ पहुंचे। रात भर यात्री विमानों में फंसे रहें। इसी तरह शुक्रवार को एक विमान निरस्त रहा।