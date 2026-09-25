खराब मौसम का विमान संचालन पर बड़ा असर, रांची जा रही IndiGo की फ्लाइट्स लखनऊ डायवर्ट

डिजिटल डेस्क, लखनऊ: बीते दो दिनों से खराब मौसम का आमजन के साथ ही उड़ानों पर भी असर हुआ है। झारखंड में तेज हवाओं के साथ बारिश का कारण रांची जाने वाली दो फ्लाइट्स को लखनऊ डायवर्ट किया गया। लखनऊ पर विमानों की सफल लैंडिग के बाद उनको शुक्रवार को आगे रवाना किया गया।

खराब मौसम का असर विमान संचालन पर भी देखने को मिल रहा है। खराब मौसम के कारण रांची जाने वाली दो उड़ानें लखनऊ डायवर्ट करनी पड़ीं और एक को रद किया गया। रांची में गुरुवार देर शाम मौसम खराब हो गया। इसका असर विमान संचालन पर भी पड़ रहा है। मौसम खराब होने के कारण रांची जा रही इंडिगो एयरलाइंस की दो उड़ानों को लखनऊ के चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे, अमौसी पर डायवर्ट करना पड़ा। इनमें बेंगलुरु से रांची जा रही उड़ान 6ई221 बेंगलुरु-रांची इंडिगो Airbus A320 और दिल्ली से रांची जा रही उड़ान 6ई5023 दिल्ली-रांची इंडिगो की Airbus A320 शामिल हैं।

बेंगलुरु से रांची जा रही इंडिगो की उड़ान 6ई221 (एयरबस ए320) रात करीब 9:45 बजे लखनऊ एयरपोर्ट पर उतरी। रांची में मौसम साफ नहीं होने के कारण विमान को लखनऊ एयरपोर्ट पर ही खड़ा रखा गया। विमान में सवार यात्रियों के ठहरने की व्यवस्था होटल में की गई। विमान के शुक्रवार को रांची के लिए रवाना किया गया। लखनऊ एयरपोर्ट ने डायवर्ट उड़ानों को सहायता दी।

दिल्ली से रांची जा रही इंडिगो की उड़ान 6ई5023 (एयरबस ए320) को भी लखनऊ डायवर्ट किया गया। यह विमान रात 10:20 बजे लखनऊ पहुंचा और करीब डेढ़ घंटे तक वहीं रुका रहा। रांची का मौसम ठीक न होने पर इस विमान को यात्रियों के साथ रात 11:50 बजे वापस दिल्ली भेज दिया गया। यह विमान शुक्रवार को नवी मुंबई रवाना हो गया।।जबकि इसके यात्रियों को शुक्रवार को दूसरे विमान से दिल्ली भेजा गया।