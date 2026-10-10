लखनऊ के लोहिया संस्थान में अब मिलेगी आंखों के इलाज की आधुनिक सुविधा, OCT एंजियोग्राफी और लेजर यूनिट शुरू

जागरण संवाददाता, लखनऊ। लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान में आंखों के मरीजों को बेहतर और उच्चस्तरीय सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल की गई है। संस्थान में शनिवार को निदेशक प्रो. सीएम सिंह ने रेटिनल पैटर्न स्कैनिंग लेजर यूनिट और आप्टिकल कोहेरेंस टोमोग्राफी (ओसीटी) एंजियोग्राफी की सुविधा का शुभारंभ किया।

इन अत्याधुनिक तकनीकों की मदद से रेटिना से जुड़ी विभिन्न बीमारियों की पहचान और उपचार में मदद मिलेगी। विशेष रूप से डायबिटिक रेटिनोपैथी तथा आंखों की रेटिना की रक्तवाहिकाओं से संबंधित रोगों के प्रबंधन में ये तकनीक उपयोगी साबित होंगी।

प्रो. सीएम सिंह ने कहा, नई तकनीकों के शुरू होने से नेत्र रोग विभाग में मरीजों की जांच और उपचार की सुविधाओं को मजबूती मिलेगी। मधुमेह से पीड़ित मरीजों में रेटिना को होने वाले नुकसान की समय रहते पहचान करना बेहद जरूरी होता है, क्योंकि बीमारी बढ़ने पर आंखों की रोशनी प्रभावित हो सकती है। ऐसे में आधुनिक जांच तकनीकें बीमारी की स्थिति का आकलन करने और उपचार की बेहतर योजना तैयार करने में मददगार होती हैं।

जोखिम कम करने में होगा सहायक रेटिनल पैटर्न स्कैनिंग लेजर तकनीक का उपयोग रेटिना की कुछ बीमारियों के उपचार में किया जाता है। इस तकनीक के माध्यम से लेजर के निर्धारित पैटर्न का उपयोग कर रेटिना के प्रभावित हिस्सों का उपचार किया जा सकता है। डायबिटिक रेटिनोपैथी के कुछ मामलों में लेजर उपचार बीमारी को नियंत्रित करने और दृष्टि को और अधिक नुकसान पहुंचने के जोखिम को कम करने में सहायक होता है।