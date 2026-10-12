उत्तर प्रदेश में छह प्रतिशत ब्याज पर कृषि ऋण, लघु और सीमांत किसानों ने शुरू किया आवेदन

राज्य ब्यूरो, लखनऊ : उत्तर प्रदेश के लघु और सीमांत किसानों को मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना के तहत कृषि संबंधी दीर्घकालीन ऋण मिल रहा है। छह प्रतिशत ब्याज दर पर मिल रहे ऋण के लिए प्रदेश में किसानों ने सोमवार से आवेजन शुरू कर दिया है।

उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक (एलडीबी) की 323 शाखाओं व योजना के पोर्टल के माध्यम से किसान ऋण के लिए आवेदन कर रहे हैं। सोमवार को ही इस योजना के लिए सरकार की ओर से दिए जाने वाले अनुदान के लिए बैंक को 38 करोड़ रुपये देने का आदेश भी जारी किया जाएगा।

प्रदेश सरकार की इस योजना की सफलता के लिए नवरात्र के पहले दिन सहकारिता राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) जेपीएस राठौर तथा बैंक के सभापति विवेक सिंह तोमर ने पूजन व हवन किया। प्रदेश के लघु व सीमांत किसानों को कृषि व संबद्ध कार्यों के लिए सस्ते दर पर ऋण देने की इस योजना का शुभारंभ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 23 सितंबर को किया था।

इस योजना के तहत एलडीबी के माध्यम से किसानों को 11 प्रतिशत ब्याज दर पर मिलने वाला कृषि ऋण अब महज छह प्रतिशत ब्याज दर पर किसानों को दिया जाएगा। सहकारिता मंत्री राठौर के अनुसार, बैंक सोमवार से किसानों को योजना का लाभ देना शुरू करेगा। किसान बैंक की 323 शाखाओं के अलावा मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि पोर्टल https://mksyldb.in/ पर आनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं।

उन्होंने बताया कि योजना के तहत किसानों को लाभ देने के लिए बैंक को 38 करोड़ रुपये जारी करने का आदेश सोमवार को जारी किया जाएगा। योजना की जानकारी अधिक से अधिक किसानों तक पहुंचाने के लिए कार्यशाला आयोजित कर बैंक शाखाओं के शाखा अध्यक्ष (डेलीगेट) को इसके प्रावधानों से अवगत कराया गया है। डेलीगेट किसानों को योजना से जोड़ने के साथ ऋण स्वीकृति में भी अहम भूमिका निभाएंगे। अगले पांच वर्ष में पांच लाख किसानों को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है।