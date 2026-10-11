CM योगी ने प्रदेशवासियों को नवरात्र की दी शुभकामनाएं, अधिकारियों को मंदिरों को स्वच्छ रखने के दिए निर्देश

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शारदीय नवरात्र के अवसर पर प्रदेशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने मां दुर्गा से सभी के सुख, शांति, समृद्धि और कल्याण की कामना की है।

श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा के लिए मंदिरों में सुगम दर्शन, स्वच्छता, प्रकाश, पेयजल और अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं।

मुख्यमंत्री ने श्रद्धालुओं से भी अपील की कि वे मंदिर परिसरों व आसपास के क्षेत्रों की स्वच्छता बनाए रखने में सहयोग करें और इस पर्व को श्रद्धा, अनुशासन और सौहार्द के साथ मनाएं।

केशव प्रसाद मौर्य ने भी दी शुभकामनाएं

मां भगवती की आराधना से समाज में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। उन्होंने कहा है कि मां भगवती की कृपा से प्रदेश में सामाजिक समरसता, सद्भाव व लोक कल्याण की भावना और सुदृढ़ हो तथा प्रदेश निरंतर प्रगति व समृद्धि के पथ पर आगे बढ़े।