सुशांत गोल्फ सिटी में प्लॉट खरीदने वालों की हुई मौज, 2747 भूखंडों की रजिस्ट्री को लेकर LDA ने दिया बड़ा अपडेट

जागरण संवाददाता, लखनऊ। अंसल ने सुशांत गोल्फ सिटी में जिन बंधक भूखंडों को बेच दिया है, एलडीए उनको अवमुक्त करेगा। वैध आवंटियों के हितों की रक्षा के लिए एलडीए बेचे गए बंधक भूखंडों की रजिस्ट्री को निरस्त नहीं कराएगा। एलडीए जल्द ही नेशनल कंपनी ला ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) के समक्ष परियोजना को पूर्ण करने का प्रस्ताव प्रस्तुत करेगा।

अनुमति प्राप्त होते ही आगे की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट में सुशांत गोल्फ सिटी योजना को एलडीए को सौंपने का प्रस्ताव पारित हुआ था। तब से दैनिक जागरण लगातार अंसल के आवंटियों की रजिस्ट्री और कब्जा जैसी बड़ी समस्या को प्रमुखता से प्रकाशित कर रहा था। इन समस्याओं का संज्ञान लेकर एलडीए ने बंधक संपत्तियों की रजिस्ट्री निरस्त नहीं कराने के आदेश दिए हैं।

एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने बताया कि मेसर्स अंसल प्रापर्टी इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड ने एलडीए में गारंटी के तौर पर कुल 3489 भूखंड बंधक रखे थे। टाउनशिप की शर्तों के अनुसार यह भूखंड इसलिए बंधक रखे गए थे, कि अगर अंसल योजना में प्रस्तावित कार्य नहीं कराएगा तो प्राधिकरण इन जमीनों को बेचकर कालोनी का विकास करेगा।

कैबिनेट की बैठक में मिली मंजूरी नियमानुसार बंधक भूखंडों को बिना प्राधिकरण की अनुमति के नहीं बेचा जा सकता था। लेकिन अंसल ने फर्जीवाड़ा करते हुए इसमें से 2747 बंधक भूखंडों को बेच दिया। इन बंधक भूखंडों की रजिस्ट्री निरस्त करवाने से इन्हें खरीदने वाले आवंटी अधर में फंस जाते। इसलिए एलडीए ने होम बायर्स के हितों को ध्यान में रखते हुए बंधक भूखंडों को अवमुक्त करने का प्रस्ताव शासन को भेजा था। बीती 15 सितंबर को हुई कैबिनेट की बैठक में इसे भी मंजूरी मिल गई है।