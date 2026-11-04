लखनऊ तिहरा हत्याकांड: ऋषभ शुक्ला के मकान की अब सैटेलाइट से होगी जांच, LDA ने रिमोट सेंसिंग सेंटर को लिखा लेटर

जागरण संवाददाता, लखनऊ। सहादतगंज के ब्राह्मणी टोला में तिहरे हत्याकांड में आरोपित ऋषभ शुक्ला व उनके परिवारजनों का मकान पैतृक भूमि पर मिला है। इलेक्ट्रानिक टोटल स्टेशन यानि ईटीएस की जांच रिपोर्ट में आरोपितों के मकान के आसपास की भूमि नजूल मिली है, उसके कुछ हिस्से की चहारदीवारी गिराई गई थी, अब बाकी अवैध निर्माण हटाया जाएगा। एलडीए ने अब आरोपितों के मकान की रिमोट सेंसिंग एंड एप्लीकेशन सेंटर के निदेशक को पत्र लिखा है, ताकि एक और जांच कराई जा सके।

एलडीए अब आरोपित के मकान का नक्शा और उसके वास्तविक स्वरूप की सघन जांच कराने जा रहा है। इसीलिए एलडीए उपाध्यक्ष ने रिमोट सेंसिंग एंड एप्लीकेशन सेंटर के निदेशक को पत्र भेजा है, इसमें अत्याधुनिक सैटेलाइट तकनीक से भवन के निर्माण और उसकी जमीनी हकीकत का पता लगाने का अनुरोध किया गया है।