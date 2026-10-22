सुशांत गोल्फ सिटी में 1150 रुपये प्रति वर्गमीटर देना होगा कंप्लीशन चार्ज, वसूली के लिए LDA ने तैयार किया प्लान

जागरण संवाददाता, लखनऊ। सुशांत गोल्फ सिटी को पूरा कराने के लिए लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) टाउनशिप में कंप्लीशन चार्ज लगाएगा। प्राधिकरण बोर्ड की बैठक नवंबर में प्रस्तावित है इसमें 1150 रुपये प्रति वर्गमीटर की दर से कंप्लीशन चार्ज वसूलने की तैयारी है।

बोर्ड की मुहर लगने के बाद इसे लागू किया जाएगा। वहीं, परियोजना के ईडब्ल्यूएस, एलआइजी भूखंड जो अधिकतम 50 वर्ग मीटर के होंगे पर कोई कंप्लीशन चार्ज नहीं लगेगा यानि करीब 10 हजार से अधिक भूखंड खरीदारों को यह चार्ज नहीं देना होगा।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में 15 सितंबर को कैबिनेट ने सुशांत गाेल्फ सिटी टाउनशिप को एलडीए के टेकओवर करने पर मुहर लगाई थी। उसके बाद एलडीए ने टाउनशिप को लेकर योजना तैयार किया है। इसमें मानचित्र स्वीकृत व शमन के लिए टाउनशिप कंप्लीशन चार्ज लगाने का प्रस्ताव है। एलडीए तीन तरह से नक्शा पास कराने, कंप्लीशन प्रमाणपत्र मांगने और भवन की कंपाउडिंग कराने के समय इसे आवेदक से वसूल करेगा। बोर्ड बैठक में यह प्रस्ताव पास होने की पूरी उम्मीद है।