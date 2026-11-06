1.92 करोड़ से छठ घाटों की सूरत बदलेगा LDA, गोमती नदी में साफ-सफाई का काम तेज

जागरण संवाददाता, लखनऊ। दीपावली के बाद छठ पूजा होनी है। इसको लेकर लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) लक्ष्मण मेला मैदान पर छठ पूजा स्थल सहित अन्य स्थानों को संवारेगा। शहर में छह से अधिक घाटों को चिन्हित किया गया है।

जहां कायाकल्प के दौरान घाटों के सुंदरीकरण और बुनियादी सुविधाओं को दुरुस्त किया जाएगा। इसकी सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, 10 नवंबर तक कार्य पूरा कराने के निर्देश हैं।

गोमती नदी में इस बार बाढ़ आने से जगह-जगह साफ-सफाई के साथ ही अतिरिक्त इंतजाम भी करना पड़ रहा है। लक्ष्मण मेला मैदान के अलावा अन्य जगहों पर पानी में बांस आदि लगाकर लोगों को आगे जाने से रोका जाएगा। एलडीए और नगर निगम दोनों मिलकर घाटों की सूरत बदलेंगे।