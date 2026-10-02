लखनऊ में सिर्फ 6.50 लाख रुपये में मिलेगा 1BHK फ्लैट, LDA की अदिति अपार्टमेंट योजना के लिए आज ही करें अप्लाई

जागरण संवाददाता, लखनऊ। एलडीए गांधी जयंती पर प्रधानमंत्री आवास व सस्ते आवासों का पंजीकरण शुरू करा रहा है। अनंत नगर योजना के पहले बहुमंजिला हाउसिंग प्रोजेक्ट अदिति अपार्टमेंट के 1392 फ्लैटों के लिए पंजीकरण खुलेगा। वन बीएचके के 412 प्रधानमंत्री आवास व टू बीएचके के 980 सस्ते आवास उपलब्ध होंगे। पंजीकरण वेबसाइट registration.ldalucknow.in पर होगा।

फ्लैटों के लिए पंजीकरण दो अक्टूबर से दो नवंबर तक होगा, आवंटन लाटरी के माध्यम से किया जाएगा। एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने बताया, योजना के आदर्श खंड में 18411 वर्गमीटर क्षेत्रफल के ग्रुप हाउसिंग भूखंड पर अपार्टमेंट बनेगा। इसमें पांच टावर व 7500 वर्गमीटर क्षेत्रफल में पार्क व ग्रीन बेल्ट होगा।