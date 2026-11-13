कुकरैल नाइट सफारी को लेकर सरकार सख्त, कमेटी बनाकर इन पांच दिग्गजों को सौंपी कमान

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। म

आदेश में स्पष्ट किया गया है कि समिति कुकरैल नाइट सफारी परियोजना के पूरी तरह स्थापित और संचालित होने तक हर महीने निरीक्षण करेगी। इसके साथ ही अपनी अनुपालन रिपोर्ट हर तीन महीने में राज्य सरकार, केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण और केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति को सौंपेगी।

इस समिति के गठन का उद्देश्य परियोजना में पर्यावरण संरक्षण, वन्यजीवों की सुरक्षा और संबंधित नियमों के अनुपालन की नियमित निगरानी करना है। इससे परियोजना के निर्माण से लेकर संचालन तक पर्यावरणीय शर्तों के पालन पर नजर रखी जा सकेगी।