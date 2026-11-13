KMC भाषा विश्वविद्यालय: लेट फीस के साथ 20 नवंबर तक भरें सब्जेक्ट सेमेस्टर के परीक्षा फॉर्म

जागरण संवाददाता, लखनऊ। ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय ने सत्र 2026-27 के विषम सेमेस्टर के विद्यार्थियों को राहत देते हुए सेमेस्टर शुल्क जमा करने और परीक्षा फार्म भरने की अंतिम तिथि 20 नवंबर तक बढ़ा दी है। अब विद्यार्थी विलंब शुल्क के साथ निर्धारित प्रक्रिया पूरी कर सकेंगे।

अब तक 124 विद्यार्थियों ने सेमेस्टर शुल्क जमा नहीं किया है, जबकि 548 छात्र-छात्राओं ने परीक्षा फार्म नहीं भरा है। ऐसे विद्यार्थियों को अंतिम अवसर देते हुए कुलपति के निर्देश पर तिथि बढ़ाई गई है। नई व्यवस्था के तहत सेमेस्टर शुल्क जमा करने वाले विद्यार्थियों को निर्धारित शुल्क के अतिरिक्त एक हजार रुपये विलंब शुल्क देना होगा।