जागरण संवाददाता, लखनऊ। घड़ी की सुई ने जैसे ही रात के 12 बजाए, बीरबल साहनी मार्ग स्थित श्री खाटू श्याम मंदिर बाबा श्याम के जयकारों से गूंज उठा। श्रद्धालुओं ने 101 किलो का भव्य केक काटकर बाबा का जन्मोत्सव मनाया। इस दौरान भक्तों ने फूलों की वर्षा कर बाबा को जन्मदिन की बधाई दी और परिवार की सुख-समृद्धि की कामना की।

श्री खाटू श्याम मंदिर में जन्मोत्सव के लिए भव्य पंडाल सजाया गया था। रंग-बिरंगी रोशनी और फूलों से सजा बाबा का दरबार श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र रहा।



श्री श्याम परिवार के महामंत्री रुपेश अग्रवाल ने बताया कि जन्मोत्सव के दूसरे दिन विशेष भजन संध्या का आयोजन किया गया। इसमें कोलकाता के प्रसिद्ध भजन गायक रवि बेरीवाल ने भजनों की प्रस्तुतियों से श्रद्धालुओं को भावविभोर किया। भक्त देर तक भजनों पर झूमते रहे।