राज्य ब्यूरो, लखनऊ। विधानसभा चुनाव को लेकर ज्यादा से ज्यादा दलितों को पार्टी के साथ जोड़ने के लिए संविधान दिवस के अवसर पर 26 नवंबर को प्रदेश कांग्रेस की तरफ से राजधानी में संविधान रक्षा मार्च निकाला जाएगा।

कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के नेतृत्व में निकला जाने वाला यह मार्च प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय से हजरतगंज स्थित भारत रत्न बाबा साहब डा. भीमराव आंबेडकर की प्रतिमा तक पहुंचेगा।

प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में रविवार को आयोजित बैठक में कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष आराधना मिश्रा ‘मोना’ ने संविधान मार्च को जनभागीदारी वाला आयोजन बनाने की रणनीति पर चर्चा की।

कांग्रेस नेताओं ने अधिक से अधिक लोगों को जोड़ने के साथ प्रचार-प्रसार और सोशल मीडिया के जरिए कार्यक्रम को जन-जन तक पहुंचाने पर जोर दिया। मार्च में आम जनता की भागीदारी सुनिश्चित करने और भीड़ प्रबंधन के लिए वरिष्ठ कांग्रेसजनों को अलग-अलग जिम्मेदारियां सौंपी गईं।