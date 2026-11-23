डिजिटल डेस्क, जयपुर। राजस्थान के पंचायत चुनावों में कांग्रेस के मजबूत प्रदर्शन ने विपक्षी दल को 2028 के विधानसभा चुनावों से पहले एक बेहद जरूरी राजनीतिक बढ़त दिला दी है।

37 में से 23 जिला परिषदों और 419 में से 229 पंचायत समितियों में बहुमत हासिल करने के साथ-साथ चार अन्य जिला परिषदों और 52 पंचायत समितियों में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरकर कांग्रेस ने राज्य की भाजपा सरकार को बड़ा झटका दिया है। ग्रामीण क्षेत्रों के ये नतीजे सितंबर में हुए शहरी स्थानीय निकाय चुनावों के बिल्कुल विपरीत हैं, जहां भाजपा को बढ़त मिली थी।

खाद संकट को बनाया मुख्य चुनावी मुद्दा यह जीत केवल सत्ता विरोधी लहर का नतीजा नहीं थी। कांग्रेस ने ग्रामीण असंतोष को अपने चुनाव अभियान का केंद्र बनाया और किसानों की बदहाली, भूमि अधिग्रहण, मुआवजे से जुड़े मुद्दों, डीएपी उर्वरक की कमी और सरकारी सहायता मिलने में आ रही कठिनाइयों को प्रमुखता से उठाया।

प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि सरकार किसानों के सामने मौजूद समस्याओं को समझने में विफल रही। भूमि अधिग्रहण, खाद की किल्लत और सरकारी सहायता पाने में हो रही मुश्किलें उन प्रमुख मुद्दों में शामिल थे, जिन्हें हमने बार-बार उठाया। ग्रामीण जनता जवाब तलाश रही थी।

पंचायत चुनावों में दो साल की देरी पंचायत चुनावों में हुई लगभग दो साल की देरी भी एक बड़ा चुनावी मुद्दा बनी। जनप्रतिनिधियों की गैरमौजूदगी में ग्रामीणों के पास लैंड कन्वर्जन, लीज डीड, कल्याणकारी योजनाओं के लाभ, सड़कों और स्थानीय विकास कार्यों जैसी रोजमर्रा की मांगों को पूरा कराने के रास्ते बहुत सीमित हो गए थे।

नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि ग्रामीण अपने छोटे-मोटे काम भी नहीं करवा पा रहे थे। चाहे जमीन का पट्टा हो, भूमि रूपांतरण हो, सरकारी योजनाओं का लाभ हो या गांव की सड़क उनकी समस्याओं को उठाने के लिए कोई निर्वाचित प्रतिनिधि नहीं था। यही दबा हुआ गुस्सा मतदान में दिखाई दिया।

निकाय चुनाव में धांधली के आरोप कांग्रेस ने शहरी स्थानीय निकाय चुनावों को लेकर उपजे आक्रोश को भी भुनाया। पार्टी ने बार-बार ऐसे वीडियो और तस्वीरें दिखाईं, जिनके बारे में उसका दावा था कि उनमें पुलिसकर्मी अध्यक्ष पद के चुनावों में कांग्रेस पार्षदों को मतदान करने से रोक रहे थे।

इसके अलावा, भाजपा के पक्ष में बड़े पैमाने पर क्रॉस-वोटिंग के आरोपों ने कांग्रेस के इस दावे को और हवा दी कि शहरी चुनावों की चुनावी प्रक्रिया में हेरफेर किया गया था। चुनाव आयोग और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को निशाने पर लेते हुए चलाया गया कांग्रेस का राष्ट्रव्यापी "वोट चोरी" अभियान भी जनसभाओं में एक प्रमुख मुद्दा बना रहा। प्रचार के अंतिम दो चरणों में आईएएस अधिकारी शिखर अग्रवाल से जुड़े जमीन संबंधी मामले ने भी कांग्रेस को राज्य सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों को और मजबूती से रखने का मौका दिया।

25 नवंबर के जिला प्रमुख चुनाव की चुनौती शहरी निकाय चुनावों की हार से सबक लेते हुए डोटासरा ने कांग्रेस की प्रचार रणनीति में बदलाव किया। उन्होंने टिकट वितरण की कमान खुद संभाली, खुद ऑब्जर्वर का चयन किया और जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने के लिए 24 घंटे काम करने वाला कंट्रोल रूम चलाया।

कांग्रेस की त्रि-स्तरीय रणनीति ने जिला अध्यक्षों, पर्यवेक्षकों और ब्लॉक स्तर के कार्यकर्ताओं के माध्यम से राज्यव्यापी मुद्दों को स्थानीय समस्याओं से जोड़ने में मदद की। पार्टी के सामने अब तत्काल चुनौती क्रॉस-वोटिंग को रोकने और 25 नवंबर को होने वाले जिला प्रमुख चुनाव में जीत दर्ज कर ग्रामीण संस्थाओं पर नियंत्रण सुनिश्चित करने की है। इन नतीजों ने 2028 के चुनावों से पहले राज्य कांग्रेस के भीतर डोटासरा और जूली की स्थिति को भी मजबूत किया है।