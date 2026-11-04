अयोध्या, मथुरा और काशी के मंदिरों को उड़ाने की धमकी, स्कूलों में पहुंचे मेल; साइबर सेल और ATS ने शुरू की जांच

जागरण टीम, अयोध्या/लखनऊ। आतंकियों ने आठ से 27 नवंबर के बीच अयोध्या, मथुरा एवं काशी में बम धमाकों की धमकी दी है। खालिस्तान नेशनल आर्मी की ओर से रामनगरी के आइसीएसई बोर्ड से संचालित परमा एकेडमी स्कूल की मेल पर धमकी भरा संदेश भेजा गया है।

स्कूल प्रबंधन ने इसकी सूचना स्थानीय पुलिस को दी है। मामले की गंभीरता को देखते हुए एटीएस को जांच सौंपी गई है। साइबर पुलिस भी ई-मेल के स्रोत और भेजने वाले की पहचान में जुटी है।



मेल में लोगों को आठ नवंबर को अयोध्या, मथुरा और काशी के मंदिरों में नहीं जाने की चेतावनी दी गई है, जबकि आठ से 27 नवंबर के बीच धमाके करने का उल्लेख है। इस दौरान बच्चों को स्कूल न भेजने की चेतावनी भी दी गई है। परमा एकेडमी के अतिरिक्त अंबेडकरनगर के रेडियंट कालेज एवं नवदीप कालेज को भी यह मेल भेजा गया है।