लखनऊ: केजीएमयू का ट्रामा सेंटर-2 फरवरी में होगा शुरू, आपातकालीन इलाज में मिलेगी बड़ी राहत

जागरण संवाददाता, लखनऊ। किंग जार्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी (केजीएमयू) में 500 बेड का ट्रामा सेंटर-2 का भवन जनवरी तक तैयार होने की उम्मीद है। फरवरी तक अत्याधुनिक भवन में गंभीर रोगियों की भर्ती शुरू हो जाएगी। नया ट्रामा सेंटर शुरू होने से सड़क दुर्घटनाओं और अन्य गंभीर रोगियों को समय पर उपचार उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी। ट्रामा-2 के नए भवन में दुर्घटना वाले मरीजों को भर्ती किया जाएगा, पुरानी बिल्डिंग गंभीर रोगियों के लिए आरक्षित रहेगी।

ट्रामा सेंटर साल 2003 में शुरू हुआ था। चार मंजिला भवन में 450 बेड हैं, लेकिन इसके मुकाबले हर दिन कहीं ज्यादा मरीज आते हैं। करीब 300 करोड़ रुपये की लागत से तैयार होने वाली इस परियोजना में गंभीर मरीजों के लिए आधुनिक चिकित्सा सुविधाएं होंगी।

आंकड़ों में तथ्य 500 बेड का होगा ट्रामा सेंटर-2 का नया भवन

300 करोड़ की लगात से जनवरी तक हो जाएगा तैयार

946 बेड हो गे गंभीर मरीजों के लिए नई बिल्डिंग में दो बेसमेंट समेत कुल सात तल होंगे। नई इमारत के ग्राउंड फ्लोर में आगे की तरफ 80 बेड की कैजुअल्टी, रेडियोडायग्नासिस (सीटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, एमआरआइ, एक्स-रे), ओटी के साथ पीआरओ रूम, रेजिडेंट-फैकल्टी के कमरे, एचआरएफ स्टोर की सुविधा होगी।