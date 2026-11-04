KGMU के सांस्कृतिक कार्यक्रम में रमीज बनाता था निशाना, फेस्ट की आड़ में महिला डॉक्टरों से बढ़ाता था नजदीकियां

पुलक त्रिपाठी, लखनऊ। किंग जार्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी (केजीएमयू) का वार्षिक सांस्कृतिक कार्यक्रम (रेप्सोडी) आरोपित मुख्य आरोपित रेजिडेंट डाक्टर रमीजुद्दीन (रमीज मलिक) के लिए महज सांस्कृतिक आयोजन नहीं, बल्कि नई महिला डाक्टरों से नजदीकियां बढ़ाने का जरिया था।

वह इस आयोजन का इंतजार करता था। डेढ़ महीने पहले से शुरू होने वाली तैयारियों में मदद के बहाने वह गैर मुस्लिम महिला रेजिडेंट डाक्टरों से मेलजोल बढ़ाता, उनकी जरूरतें पूरी कराने से लेकर फंड और खरीदारी तक में सहयोग कर नजदीक आने का प्रयास करता। फिर आयोजन के दौरान देर रात तक चलने वाले कार्यक्रमों के बहाने उनके करीब आता और फिर गलत काम को अंजाम देता।

दिसंबर में होने वाले रेप्सोडी के दौरान डांस, सिंगिंग, पोएट्री, कवि सम्मेलन, थिएटर शो और फैशन शो समेत करीब 30 से 40 कार्यक्रम होते हैं। तीन से चार दिन तक चलने वाले इस आयोजन में दूसरे और तीसरे दिन डीजे नाइट जैसे कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं। देर रात तक चलने वाले इन कार्यक्रमों में एमबीबीएस, बीडीएस, नर्सिंग के विद्यार्थी और रेजिडेंट डाक्टरों के साथ फैकल्टी सदस्य भी हिस्सा लेते हैं।

बनाए रखता था नजदीकियां एक रेजीडेंट डाक्टर के अनुसार डा. रमीज आयोजन की तैयारियों के दौरान महिला डाक्टरों के साथ समन्वय बनाता था। उनकी जरूरतों को पूरा कराने से लेकर आयोजन के लिए फंड जुटाने और सामान की खरीदारी तक में मदद करता था। इस दौरान वह उनके साथ सहज संबंध बना लेता था। बाद में आयोजन के दौरान भी उनकी नजदीकियां बनाए रखता था।