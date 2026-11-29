जागरण संवाददाता, लखनऊ। केजीएमयू प्रशासन ने रैगिंग के मामले में निलंबन की कार्रवाई के बाद शनिवार को अब इन आरोपित छात्रों के हास्टलों में नोटिस चस्पा की है। डीन स्टूडेंट वेलफेयर, चीफ प्राक्टर और हास्टल प्रशासन को नोटिस का सख्ती से पालन कराने का निर्देश दिया गया है। सभी आरोपित छात्र तीन माह तक कक्षाओं और छात्रावास में प्रवेश नहीं कर सकेंगे। इस दौरान वे हास्टल में भी नहीं रह सकेंगे।

विश्वविद्यालय प्रशासन ने रैगिंग के दोषी पाए गए 38 छात्रों में प्रत्येक पर 25-25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। सभी छात्रों को 9.50 लाख रुपये का जुर्माना देना होगा। केजीएमयू में पहली बार रैगिंग के मामले में इतना अधिक जुर्माना लगाया गया है। इसके अलावा सभी छात्रों की एक साल तक छात्रवृत्ति भी रोक दी गई है।

केजीएयू ने शुक्रवार को जारी आदेश के तहत सभी 38 छात्रों को तीन महीने के लिए निलंबित किया है। इनमें एमबीबीएस 2025 बैच के 36 और 2026 बैच के दो छात्र शामिल हैं। दोनों जूनियर छात्रों पर सीनियर की रैगिंग में मदद करने का आरोप है। कार्रवाई के आदेश के बाद शनिवार को विवि प्रशासन ने इन छात्रों के छात्रावासों में नोटिस चस्पा कराई है।

19 नवंबर को एंटी रैगिंग कमेटी की बैठक में जांच रिपोर्ट के आधार पर दोषी छात्रों के खिलाफ कार्रवाई की संस्तुति की गई थी। केजीएमयू में रैगिंग का मामला 16 नवंबर को प्रथम वर्ष के छात्रों का इंटरनेट पर एक वीडियो प्रसारित होने के बाद सामने आया था, जिसमें जूनियर छात्र कतार में खड़े होकर सीनियर को प्रणाम महोदय और प्रणाम मैडम कहते नजर आए थे।