KGMU में यूपी की पहली फॉरेंसिक लैब तैयार, अब DNA टेस्ट और आपदा में मारे गए लोगों की आसानी से हो सकेगी पहचान

जागरण संवाददाता, लखनऊ। अज्ञात शवों की पहचान हो या आपदा में मारे गए लोगों का पता लगाना, डीएनए की वैज्ञानिक जांच अब इन मामलों में अहम भूमिका निभाएगी। किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय (केजीएमयू) में शुक्रवार को प्रदेश की पहली डीएनए फिंगरप्रिंटिंग प्रयोगशाला का शुभारंभ किया गया।

फारेंसिक मेडिसिन एवं टाक्सिकोलाजी विभाग में स्थापित इस प्रयोगशाला से फारेंसिक जांच, अनुसंधान और आधुनिक इलाज को बढ़ावा मिलेगा।कुलपति प्रो. डा. सोनिया नित्यानंद ने प्रयोगशाला का उद्घाटन किया। प्रो. नित्यानंद ने डीएनए आधारित तकनीकों के विस्तार पर जोर देते हुए बोन मैरो ट्रांसप्लांट के बाद काइमेरिज्म विश्लेषण जैसे उपयोग विकसित करने को कहा। यह एक प्रकार का विशेष डीएनए टेस्ट है, जिसका इस्तेमाल मुख्य रूप से बोनमैरो प्रत्यारोपण या स्टेम सेल ट्रांसप्लांट के बाद मरीज के शरीर में दाता की कोशिकाओं की स्थिति को ट्रैक करने के लिए किया जाता है।