AI तकनीक से टीबी पर प्रहार: KGMU में आई पोर्टेबल एक्स-रे मशीन, गांवों-बस्तियों में भी होगी जांच

जागरण संवाददाता, लखनऊ। टीबी की जल्द पहचान और जांच आसान बनाने के लिए केजीएमयू के रेस्पिरेटरी मेडिसिन विभाग में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआइ) से लैस हैंडहेल्ड पोर्टेबल एक्स-रे मशीन लगाई गई है। इससे छाती का एक्स-रे महज एक मिनट में किया जा सकेगा। एआइ तकनीक तस्वीर का विश्लेषण कर फेफड़ों में टीबी से जुड़े संभावित लक्षणों की पहचान में मदद करेगी।

उत्तर प्रदेश राज्य टीबी सेल की ओर से उपलब्ध कराई गई मशीन का इस्तेमाल अस्पताल के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों और मलिन बस्तियों में आयोजित निःशुल्क स्वास्थ्य एवं टीबी जांच शिविरों में भी होगा। गंभीर मरीजों को एक्स-रे सेंटर ले जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बेड पर ही जांच की जा सकेगी। इससे चलने-फिरने में असमर्थ मरीजों को राहत मिलेगी।

विभागाध्यक्ष डा. सूर्यकान्त ने बताया कि विभाग में आधुनिक डिजिटल एक्स-रे की सुविधा पहले से है, लेकिन नई मशीन से जांच तेज होगी। एक्स-रे की तस्वीर लगभग एक मिनट में मिल जाएगी और उसे मरीज या तीमारदार के साथ व्हाट्सएप पर साझा किया जा सकेगा। एआइ से संभावित लक्षणों का आकलन कर संदिग्ध मरीजों की आगे की जांच और उपचार शुरू करने में मदद मिलेगी।