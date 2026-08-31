Language
सब्सक्राइब करें
फोकस
विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें
News

समाजवादी पार्टी ने किया अपराधियों को संरक्षण देने का काम, विधायक की हुई थी दिन दहाड़े हत्या: केशव प्रसाद मौर्य

By Digital Desk Edited By: Dharmendra Pandey
Updated: Mon, 31 Aug 2026 12:36 PM (IST)

Keshav Prasad Maurya: डिप्टी सीएम मौर्य ने कहा कि पुलिस का काम अपराध करने वालो को पकड़ना है। पकड़ने की ...और पढ़ें

HighLights

  1. उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का सपा पर हमला

  2. बोले-पुलिस जवाबी कार्रवाई में ही करती है एनकाउंटर

डिजिटल डेस्क, लखनऊ। शामली में अंकित बालियान हत्याकांड में शामिल रहे दो शूटर्स को शामली कोतवाली क्षेत्र में पुलिस ने मुठभेड़ में ढेर कर दिया। इस मुठभेड़ पर सवाल उठाने वाली समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने करारा जवाब दिया है।

उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि समाजवादी पार्टी जब-जब सत्ता में थी तब-तब उसने अपराधियों को संरक्षण देने का काम किया था। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि अपराधियों का पोषण करने वाली समाजवादी पार्टी की सरकार में तो विधायकों तक की दिन दहाड़े हत्या होती थी। प्रयागराज में बसपा विधायक राजू पाल की दिनदहाड़े हत्या हुई थी। हत्या करने वाले समाजवादी पार्टी के लोग थे।

डिप्टी सीएम मौर्य ने कहा कि पुलिस का काम अपराध करने वालो को पकड़ना है। पकड़ने की कोशिश में अगर अपराधी पुलिस पर हमला करता है तो पुलिस जवाबी कार्रवाई करती है। किसी भी अपराधी को लेकर संवेदनशील होना समाजवादी पार्टी की फितरत है।

गौरतलब है कि अंकित बालियान मर्डर केस में शूटर्स के एनकाउंटर पर समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा है कि यह एनकाउंटर किन हालात में हुआ, यह जांच का विषय है। इसकी उच्च-स्तरीय जांच होनी चाहिए। अवधेश प्रसाद के इस सवाल पर केशव प्रसाद मौर्य ने जवाब दिया।

यह भी पढ़ें- 'महिलाओं को बनाएं फूड प्रोसेसिंग इंटरप्रेन्योर', डिप्टी CM केशव मौर्य ने दिए सहभागिता बढ़ाने के निर्देश 

यह भी पढ़ें- 'समाज कल्याण के स्कूलों के शिक्षकों को जल्द मिलेगी कैशलेस चिकित्सा सुविधा', केशव मौर्य का एलान