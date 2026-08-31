समाजवादी पार्टी ने किया अपराधियों को संरक्षण देने का काम, विधायक की हुई थी दिन दहाड़े हत्या: केशव प्रसाद मौर्य

डिजिटल डेस्क, लखनऊ। शामली में अंकित बालियान हत्याकांड में शामिल रहे दो शूटर्स को शामली कोतवाली क्षेत्र में पुलिस ने मुठभेड़ में ढेर कर दिया। इस मुठभेड़ पर सवाल उठाने वाली समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने करारा जवाब दिया है।

उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि समाजवादी पार्टी जब-जब सत्ता में थी तब-तब उसने अपराधियों को संरक्षण देने का काम किया था। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि अपराधियों का पोषण करने वाली समाजवादी पार्टी की सरकार में तो विधायकों तक की दिन दहाड़े हत्या होती थी। प्रयागराज में बसपा विधायक राजू पाल की दिनदहाड़े हत्या हुई थी। हत्या करने वाले समाजवादी पार्टी के लोग थे।

डिप्टी सीएम मौर्य ने कहा कि पुलिस का काम अपराध करने वालो को पकड़ना है। पकड़ने की कोशिश में अगर अपराधी पुलिस पर हमला करता है तो पुलिस जवाबी कार्रवाई करती है। किसी भी अपराधी को लेकर संवेदनशील होना समाजवादी पार्टी की फितरत है।