'महिलाओं को बनाएं फूड प्रोसेसिंग इंटरप्रेन्योर', डिप्टी CM केशव मौर्य ने दिए सहभागिता बढ़ाने के निर्देश
उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने PMFME योजना के माध्यम से महिलाओं की उद्यमिता और खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में सहभागिता बढ़ाने के निर्देश दिए हैं।
HighLights
महिलाओं को खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में उद्यमी बनाने के निर्देश।
PMFME योजना के तहत महिलाओं की सहभागिता बढ़ाने पर जोर।
कॉमन इन्क्यूबेशन सेंटरों का उपयोग कर उद्यम स्थापित करने को कहा।
राज्य ब्यूरो, लखनऊ। उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन (पीएमएफएमई) योजना के माध्यम से महिलाओं की उद्यमिता और सहभागिता बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। कहा है कि अधिकारी स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं को खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में उद्यम स्थापित करने के लिए प्रेरित करें और सहयोग उपलब्ध कराएं। इसके लिए प्रदेश में स्थापित कामन इन्क्यूबेशन सेंटरों का उपयोग किया जाए। इस संबंध में अपर मुख्य सचिव उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग बीएल मीणा ने निर्देश जारी किए हैं।
अपर मुख्य सचिव के अनुसार 14 कामन इन्क्यूबेशन सेंटर में दुग्ध, बेकरी, पेठा, नमकीन, मस्टर्ड आयल, मैंगो, हल्दी, तुलसी व अमरूद प्रसंस्करण सहित विभिन्न उत्पादों पर आधारित 46 प्रोसेसिंग लाइनों की स्थापना की गई है। उद्यमी इन सेंटर से उत्पाद तैयार करा सकते हैं। भारत सरकार द्वारा पीएमएफएमई के तहत पिछले दो वर्षों में 16 हजार खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां स्थापित की गई हैं।
ऋण स्वीकृति सुनिश्चित कराने के निर्देश
इस उपलब्धि के साथ उत्तर प्रदेश, देश में प्रथम स्थान पर है। वर्तमान वित्तीय वर्ष में नौ हजार नई यूनिट स्थापित की जानी है। इसके लिए जनपदीय रिसोर्स पर्सन, जिला उद्यान अधिकारियों आदि को अधिक से अधिक आवेदन कराने और ऋण स्वीकृति सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए गए हैं।
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इसमें महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने को कहा गया है। वहीं विभिन्न बैंकों के स्तर पर लंबित सात हजार से अधिक आवेदन ऋण आवेदनों को भी जल्द स्वीकृत करने के निर्देश दिए गए हैं।