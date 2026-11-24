राज्य ब्यूरो, लखनऊ। प्रदेश में तीसरी बार सरकार बनाने के संकल्प से बढ़ रही भाजपा यूं तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कानून व्यवस्था एवं सुशासन को आगे रखकर समर्थन मांग रही है, लेकिन उन्हें तीसरी पारी देने के प्रश्न पर कई बार नई चर्चाएं भी उभर आती हैं।

मंगलवार को जालौन में एक कार्यक्रम में पहुंचे उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने एक प्रश्न के जवाब में कहा कि ‘मुख्यमंत्री का चेहरा कमल का फूल होगा।’ इस बयान से एक बार फिर नई राजनीतिक चर्चा तेज हो गई। पिछले दिनों प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने भी कहा था कि हमारे यहां मुख्यमंत्री का चेहरा संसदीय बोर्ड तय करता है।

कई बार राजनीति में बयानों के अनेकों मायने निकलते हैं। चुनावी दौर में बयानों में छुपे संदेशों का विशेष महत्व होता है। भाजपाई आज भी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को पार्टी का सबसे बड़ा चेहरा कहते हैं, जिनका नाम विधान सभा चुनावों में भी आगे किया जाता है।