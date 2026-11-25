संवादसूत्र, रायबरेली। कार्तिक पूर्णिमा पर्व के दूसरे दिन बुधवार को हजारों श्रद्धालुओं ने पतित पावनी मां गंगा में आस्था की डुबकी लगाकर दान पुण्य किया। इस दौरान भक्तों ने हटिया मेले का भी आनंद लिया।

बुधवार को भोर से ही भक्तों की भीड़ गोकना समेत गोला, बादशाहपुर, पूरे तीर खरौली, अरखा, कल्याणी, कोटरा बहादुर गंज आदि गंगा घाटों पर उमड़ने लगी। भक्तों ने घाटों पर पहुंचकर गंगा में आस्था के पुण्य की डुबकी लगाने के बाद दीपदान कर जरूरतमंदों में अन्न, वस्त्र आदि का भी दान किया।

मान्यता के अनुसार श्रद्धालुओं ने गंगा घाटों पर सत्यनारायण भगवान की कथा का श्रवण करते हुए छोटे बच्चों का मुंडन संस्कार इत्यादि कराया। यह सिलसिला सुबह से शाम तक चलता रहा। गोकना घाट के वरिष्ठ तीर्थ पुरोहित पंडित जितेंद्र द्विवेदी ने बताया कि पुराणों के अनुसार कार्तिक मास को श्रेष्ठ और दुर्लभ कहा गया है। पूर्णिमा का स्नान समस्त तीर्थों के स्नान के बराबर फलदायी होता है।

क्या है गंगा स्नान का लाभ? इस पर्व पर गंगा स्नान के साथ दीप दान करने से सांसारिक पाप और ताप का शमन होता है। इस दिन अन्न, धन एवं वस्त्र का दान किए जाने पर कई गुना लाभ मिलता है। पूर्णिमा के दूसरे दिन करीब दो लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने मां गंगा में आस्था की डुबकी लगाई है। गोकना घाट से लेकर सोहन की बाग, जमुना पुर, रामचंदरपुर आदि गांवों के पास लगने वाले हटिया के मेलों में भारी चहल पहल रही।

सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ मेले में उमड़ पड़ी। महिलाओं ने पारंपरिक परिधानों, पूजा सामग्री, आभूषण और घरेलू वस्तुओं की जमकर खरीदारी की। मेले में स्थानीय कारीगरों द्वारा बनाए गए हस्तशिल्प और सजावटी सामानों ने भी लोगों का ध्यान आकर्षित किया।