संवाद सूत्र, काकोरी। काकोरी सीएचसी पर बदलते मौसम में मरीजो की संख्या बढ़ गई है। जिसके चलते इमरजेंसी वार्ड में 2 बेड की बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। हालांकि इमरजेंसी वार्ड में अभी 3 बेड है भर्ती मरीजो के स्वास्थ्य निगरानी के लिए वार्ड में वाइटल मॉनिटर लगे हुए है।