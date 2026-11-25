लखनऊ: काकोरी CHC के इमरजेंसी वॉर्ड में बढ़ेंगे बेड, मरीजों की बढ़ती संख्या के बाद लिया फैसला
काकोरी सीएचसी में बदलते मौसम के कारण मरीजों की संख्या में वृद्धि हुई है, जिसके चलते इमरजेंसी वार्ड में दो बेड बढ़ाने का निर्णय लिया गया है।
HighLights
काकोरी सीएचसी में मरीजों की संख्या में वृद्धि हुई।
इमरजेंसी वार्ड में दो बेड बढ़ाने का प्रयास जारी।
ओपीडी में प्रतिदिन सैकड़ों मरीजों को परामर्श दिया जा रहा।
संवाद सूत्र, काकोरी। काकोरी सीएचसी पर बदलते मौसम में मरीजो की संख्या बढ़ गई है। जिसके चलते इमरजेंसी वार्ड में 2 बेड की बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। हालांकि इमरजेंसी वार्ड में अभी 3 बेड है भर्ती मरीजो के स्वास्थ्य निगरानी के लिए वार्ड में वाइटल मॉनिटर लगे हुए है।
बुधवार को ओपीडी में नए 250 मरीज आये ।।जबकि पुराने मरीजो की संख्या करीब 150 रही । सीएचसी पुराने भवन में।ओपीडी में डॉक्टर सुनील कुमार ,पुष्पेंद्र कुमार व पूर्व सीएचसी अधीक्षक डॉ पिनाक त्रिपाठी ने मरीजो को परामर्श दिया।
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सीएचसी अधीक्षक डॉ के डी मिश्रा ने बताया कि इमरजेंसी वार्ड में दो बेड बढ़ाने पर काम किया जा रहा है। वही एमसीएच भवन में भी डे केअर के अंतर्गत मरीजो को भर्ती करने व्यवस्था है।