राज्य ब्यूरो, लखनऊ। विधान सभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल का गठबंधन टूटने का मुद्दा एक बार से फिर चर्चाओं में है। रालोद अध्यक्ष एवं केंद्रीय राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) जयंत चौधरी ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव से अलग होने की वजह बताते हुए कहा कि सपा हर बात में दखलअंदाजी करती थी। जिससे उपजी परिस्थितियों में उन्होंने दूसरा रास्ता तलाशा।

एक मीडिया हाऊस के कार्यक्रम में जयंत ने कहा कि राजनीति में रिश्तों से ज्यादा संगठन के हित और उद्देश्यों को प्राथमिकता देनी पड़ती है। सवाल रिश्ते और दोस्ती का नहीं, बल्कि उद्देश्य का होता है। सपा के साथ गठबंधन में रहते हुए हर चीज के चयन पर दखलंदाजी की वजह से ही उन्होंने रास्ते बदले।