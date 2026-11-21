जागरण संवाददाता, लखनऊ। वर्ल्ड स्किल्स शंघाई 2026 में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर मेडेलियन फार एक्सीलेंस हासिल करने वाले लखनऊ के कैफ खान से केंद्रीय कौशल विकास एवं उद्यमिता राज्यमंत्री जयंत चौधरी ने उनके आवास पर मुलाकात की। उन्होंने ने कैफ के 110 वर्षीय दादाजी और परिवार के अन्य सदस्यों से भी आत्मीय भेंट की। कहा कि इंडिया स्किल्स से शुरू हुआ कैफ का सफर आज वैश्विक मंच तक पहुंचा है।

उनकी उपलब्धि इस बात का प्रमाण है कि कौशल, मेहनत और लगन के दम पर भारतीय युवा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना सकते हैं। उन्होंने कहा कि कैफ की सफलता देश के दूसरे युवाओं के लिए भी प्रेरणास्रोत है। कौशल आधारित शिक्षा और प्रशिक्षण के माध्यम से युवा न केवल अपने लिए बेहतर भविष्य बना सकते हैं, बल्कि देश का मान भी बढ़ा सकते हैं।

आइटीआइ करियर को नई दिशा देने का एक बेहतरीन माध्यम



डाटा एंट्री आपरेटर ट्रेड में आल इंडिया टापर जम्मू-कश्मीर की ताबिश शौकत ने बताया कि मेरे लिए बहुत ही खुशी और गर्व का पल है। आइटीआइ को कभी भी कम नहीं समझना चाहिए। आइटीआइ सिर्फ एक कोर्स नहीं, बल्कि व्यावहारिक कौशल सीखने और अपने करियर को एक नई दिशा देने का एक बेहतरीन माध्यम है।