इटौजा टोल प्लाजा पर टोल वसूली फिर शुरू, सर्वर विवाद और राजस्व हानि

जागरण संवाददाता, लखनऊ। लखनऊ-सीतापुर राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच 30) पर टोल वसूली का काम 24 सितंबर की सुबह चार बजे से शुरू कर दिया गया है। इटौजा टोल पर अस्थायी सर्वर लगाकर पहले ट्रायल किया गया और फिर ट्रांजेक्शन फास्ट्रैक से सफल होने के बाद सभी लेन पर टोल लेने का काम शुरू कर दिया गया।

टोल संचालित करने वाली एजेंसी लखनऊ-सीतापुर एक्सप्रेसवे लिमिटेड के अधिकारियों ने बताया कि यूपीआइ पेमेंट में तकनीकि दिक्कतें आ रही थी, जिसे शाम तक दूर कर लिया गया। वहीं टोल एजेंसी ने एसटीएफ से सर्वर लेने के लिए पत्राचार भी शुरू कर दिया है। लखनऊ सीतापुर एक्सप्रेसवे लिमिटेड के अधिकारियों ने एसटीएफ के वरिष्ठ अधिकारियों से मिलकर अपने सर्वर और 38 घंटे के दौरान (22 सितंबर की दोपहर दो बजे से 24 सितंबर की सुबह 3.59 बजे तक) हुए नुकसान की भरपाई करने के लिए कहा है। हालांकि एसटीएफ न्यायालय के आदेशों का हवाला दे रही है। उधर 24 सितंबर की शाम तक सर्वर एसटीएफ ने वापस नहीं किया था।