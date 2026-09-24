लखनऊ के टोल प्लाजा पर STF की बड़ी कार्रवाई: फर्जी फास्टैग धांधली की फोरेंसिक जांच शुरू, 3 साल का सर्वर डेटा सीज

जागरण संवाददाता, लखनऊ। लखनऊ-सीतापुर राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित इटौंजा टोल प्लाजा पर एसटीएफ की कार्रवाई के बाद अब जब्त सर्वर और अन्य उपकरणों की फोरेंसिक जांच कराई जा रही है। एसटीएफ यह पता लगाने में जुटी है कि फर्जी फास्टैग और संदिग्ध नंबरों के जरिये प्रतिदिन कितने वाहन टोल से निकले।

इसके साथ ही तीन साल का सर्वर डाटा भी जांच के दायरे में है। साथ ही टोल प्रबंधक को नोटिस भेजकर पूछताछ के लिए बुलाया गया है। उधर, मंगलवार दोपहर करीब दो बजे कार्रवाई के बाद से टोल की वसूली प्रभावित है।



एसटीएफ ने टोल प्लाजा से सर्वर, डीवीआर समेत अन्य उपकरण सीज किए हैं। इनकी फोरेंसिक जांच से वाहनों के आवागमन, फास्टैग से हुए भुगतान और टोल की रकम किस बैंक खाते में गई, इसकी जानकारी सामने आने की उम्मीद है। एसटीएफ ने सर्वर से फास्टैग के जरिये हुए लेनदेन का बैंकवार ब्योरा भी सुरक्षित किया है। एसटीएफ के मुताबिक इटौंजा टोल प्रबंधक से करीब एक महीने से डाटा मांगा जा रहा था।

पूछताछ के लिए नोटिस जारी इसके लिए तीन नोटिस भी दिए गए, लेकिन अपेक्षित जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई। जबकि नवाबगंज, निगोहां समेत अन्य टोल से संबंधित जानकारी जांच टीम को मिल चुकी है। इटौंजा से डाटा नहीं मिलने के कारण विवेचना प्रभावित हो रही थी। अब सीज उपकरणों की फोरेंसिक जांच के साथ टोल प्रबंधक को पूछताछ के लिए नोटिस जारी किया गया है।

जांच में ओवरलोड वाहनों से सामान्य दर का टोल लेने, बिना फास्टैग वाहनों से आनलाइन भुगतान के बजाय नकद रकम लेने और ऐसे वाहनों के रिकार्ड में गड़बड़ी की भी पड़ताल होगी। एसटीएफ को आशंका है कि मुख्य सर्वर के समानांतर कोई दूसरा सर्वर लगाकर वाहनों के आवागमन का अलग रिकार्ड तो तैयार नहीं किया जा रहा था। शक है कि कुछ वाहनों की टोल पर्ची और भुगतान का रिकार्ड मुख्य सर्वर के बजाय किसी दूसरे माध्यम में दर्ज किया गया हो।