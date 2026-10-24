शिवा शर्मा हत्याकांड में हटाए गए हजरतगंज इंस्पेक्टर के स्थान पर सात दिन बाद तैनाती, शिवानंद मिश्रा नये इंचार्ज

डिजिटल डेस्क, लखनऊ : राजधानी लखनऊ के शिवा शर्मा हत्याकांड में मुख्य आरोपित श्रद्धा दुबे की दस दिन तक गिरफ्तारी में नाकाम पुलिस पर एक्शन के क्रम में हटाए गए हजरतगंज के इंस्पेक्टर विक्रम सिंह के स्थान पर सात दिन बाद नये इंचार्ज को तैनाती मिली है। विक्रम सिंह को बीती 17 अक्टूबर को हटाया गया था, उसके बाद से इंचार्ज के पद खाली चल रहा था।

शिवानंद मिश्रा को लखनऊ के हजरतगंज पुलिस स्टेशन के नए स्टेशन हाउस ऑफिसर (SHO) के पद पर तैनात किया गया है। उन्होंने अपनी कार्यभार संभाल लिया है। अब शिवानंद मिश्रा के पास हाई प्रोफाइल शिवा शर्मा हत्याकांड की गुत्थी सुलझाने की जिम्मेदारी है।

उनको इस केस में कड़ी से कड़ी जोड़ने के साथ ही हत्या और आत्महत्या में उलझी जांच को आगे बढ़ाना है। वह मड़ियांव थाने के प्रभारी और क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर के रूप में कार्यरत थे। चर्चित शिवा शर्मा हत्या और श्रद्धा दुबे मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी व बेहतरीन खुलासे के बाद उन्हें यह अहम जिम्मेदारी सौंपी गई है।

राजधानी लखनऊ के वीवीआईपी थानों में शामिल हजरतगंज थाने की जिम्मेदारी अब शिवानंद मिश्रा को सौंपी गई है। हजरतगंज थाना क्षेत्र में विधानसभा, लोक भवन, मुख्यमंत्री आवास और दारुल शफा जैसे महत्वपूर्ण स्थान आते हैं। ऐसे में यह थाना सुरक्षा और प्रशासनिक दृष्टि से बेहद अहम माना जाता है।