पटना से लखनऊ आ रही इंडिगो फ्लाइट पर गिरी आकाशीय बिजली, लखनऊ में कराई गई इमरजेंसी लैंडिंग

जागरण संवाददाता, सरोजनी नगर। पटना से लखनऊ आ रही इंडिगो की फ्लाइट बुधवार शाम खराब मौसम के बीच करीब 17 हजार फीट की ऊंचाई पर आकाशीय बिजली की चपेट में आ गई। इससे विमान की नोज क्षतिग्रस्त हो गई। पायलट ने सूझबूझ दिखाते हुए विमान को चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर सुरक्षित उतार लिया। विमान में सवार सभी160 यात्री सुरक्षित रहे।

इंडिगो की फ्लाइट 6E925 ने बुधवार दोपहर करीब 3:10 बजे पटना एयरपोर्ट से लखनऊ के लिए उड़ान भरी थी। एयरपोर्ट सूत्रों के मुताबिक, करीब 17 हजार फीट की ऊंचाई पर विमान आकाशीय बिजली की चपेट में आया। इसके बाद विमान को लखनऊ एयरपोर्ट पर सुरक्षित लैंड कराया गया।