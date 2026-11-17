डिजिटल डेस्क, लखनऊ। बिहार से त्योहार के बाद वापसी की जारी भीड़ के दौरान यात्रियों की सुरक्षित, सुगम और आरामदायक यात्रा सुनिश्चित करने के लिए भारतीय रेलवे ने रेलवे बोर्ड के निर्देशों के अनुसार प्रमुख रेलवे ज़ोनों में व्यापक भीड़ प्रबंधन उपाय और विशेष ट्रेन सेवाएं तैनात की हैं।

लगातार उच्च स्तरीय निगरानी माननीय रेल मंत्री नेटवर्क में यात्रियों की आवाजाही और परिचालन तैयारियों की वास्तविक समय में लगातार निगरानी कर रहे हैं। जमीनी स्थिति का प्रत्यक्ष जायजा लेते हुए माननीय मंत्री ने बिहार के प्रमुख प्रारंभिक और ट्रांजिट केंद्रों, जिनमें पटना, मुजफ्फरपुर, राजेंद्र नगर, दरभंगा और दानापुर शामिल हैं, पर भीड़ प्रबंधन और यात्री सुविधाओं की विस्तृत समीक्षा की। समन्वित मंडलीय कार्रवाई

रेलवे बोर्ड के निर्देशों के अनुसार उत्तर पूर्व रेलवे, उत्तर मध्य रेलवे और उत्तर रेलवे लौटने वाले यात्रियों की भारी आमद को सुचारू रूप से संभालने के लिए समन्वित परिचालन योजनाओं को क्रियान्वित कर रहे हैं।

प्रयागराज, आगरा और झांसी मंडलों तथा उत्तर मध्य रेलवे मुख्यालय में वॉर रूम सक्रिय कर दिए गए हैं, जहां अधिकारी वापसी की भीड़ की आवाजाही की निगरानी कर रहे हैं।

प्लेटफार्म प्रवेश को नियंत्रित करने, ट्रेनों की समयबद्धता का प्रबंधन करने और वास्तविक समय की मांग के अनुसार विशेष अनारक्षित और आरक्षित ट्रेनों के संचालन के लिए समर्पित टीमें तैनात की गई हैं।

बेहतर जमीनी व्यवस्थाएं और होल्डिंग एरिया समर्पित होल्डिंग एरिया: प्लेटफार्मों पर अत्यधिक भीड़ को रोकने के लिए कई अधिक भीड़ वाले स्टेशनों पर विशाल, सु-सज्जित होल्डिंग एरिया बनाए गए हैं। इन क्षेत्रों में पर्याप्त बैठने की व्यवस्था, पेयजल, स्वच्छता सुविधाएं, जन उद्घोषणा प्रणाली और ट्रेन प्रस्थान के लिए स्पष्ट साइनेज की व्यवस्था है।