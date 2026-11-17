त्योहारों के बाद बिहार से लौटने वाले यात्रियों के लिए बढ़ाई सुविधा, भारतीय रेलवे ने किए विशेष इंतजाम
भारतीय रेलवे ने त्योहारों के बाद बिहार से लौट रहे यात्रियों के लिए सुरक्षित और आरामदायक यात्रा सुनिश्चित करने हेतु ...और पढ़ें
HighLights
रेलवे ने बिहार से वापसी के लिए विशेष ट्रेनें चलाईं।
यात्रियों की सुरक्षित यात्रा हेतु भीड़ प्रबंधन उपाय किए गए।
प्लेटफार्मों पर होल्डिंग एरिया और बेहतर सुविधाएं उपलब्ध।
डिजिटल डेस्क, लखनऊ। बिहार से त्योहार के बाद वापसी की जारी भीड़ के दौरान यात्रियों की सुरक्षित, सुगम और आरामदायक यात्रा सुनिश्चित करने के लिए भारतीय रेलवे ने रेलवे बोर्ड के निर्देशों के अनुसार प्रमुख रेलवे ज़ोनों में व्यापक भीड़ प्रबंधन उपाय और विशेष ट्रेन सेवाएं तैनात की हैं।
लगातार उच्च स्तरीय निगरानी
- माननीय रेल मंत्री नेटवर्क में यात्रियों की आवाजाही और परिचालन तैयारियों की वास्तविक समय में लगातार निगरानी कर रहे हैं।
- जमीनी स्थिति का प्रत्यक्ष जायजा लेते हुए माननीय मंत्री ने बिहार के प्रमुख प्रारंभिक और ट्रांजिट केंद्रों, जिनमें पटना, मुजफ्फरपुर, राजेंद्र नगर, दरभंगा और दानापुर शामिल हैं, पर भीड़ प्रबंधन और यात्री सुविधाओं की विस्तृत समीक्षा की।
समन्वित मंडलीय कार्रवाई
- रेलवे बोर्ड के निर्देशों के अनुसार उत्तर पूर्व रेलवे, उत्तर मध्य रेलवे और उत्तर रेलवे लौटने वाले यात्रियों की भारी आमद को सुचारू रूप से संभालने के लिए समन्वित परिचालन योजनाओं को क्रियान्वित कर रहे हैं।
- प्रयागराज, आगरा और झांसी मंडलों तथा उत्तर मध्य रेलवे मुख्यालय में वॉर रूम सक्रिय कर दिए गए हैं, जहां अधिकारी वापसी की भीड़ की आवाजाही की निगरानी कर रहे हैं।
- प्लेटफार्म प्रवेश को नियंत्रित करने, ट्रेनों की समयबद्धता का प्रबंधन करने और वास्तविक समय की मांग के अनुसार विशेष अनारक्षित और आरक्षित ट्रेनों के संचालन के लिए समर्पित टीमें तैनात की गई हैं।
- बेहतर जमीनी व्यवस्थाएं और होल्डिंग एरिया
समर्पित होल्डिंग एरिया: प्लेटफार्मों पर अत्यधिक भीड़ को रोकने के लिए कई अधिक भीड़ वाले स्टेशनों पर विशाल, सु-सज्जित होल्डिंग एरिया बनाए गए हैं। इन क्षेत्रों में पर्याप्त बैठने की व्यवस्था, पेयजल, स्वच्छता सुविधाएं, जन उद्घोषणा प्रणाली और ट्रेन प्रस्थान के लिए स्पष्ट साइनेज की व्यवस्था है।
उधना पर विशेष ध्यान: पश्चिमी औद्योगिक केंद्रों की ओर भारी यात्री संख्या को देखते हुए उधना रेलवे स्टेशन पर विशेष भीड़ नियंत्रण और यात्री सुविधा व्यवस्थाओं को मजबूत किया गया है, ताकि व्यवस्थित प्रस्थान और सुरक्षित चढ़ना / उतरना सुनिश्चित हो सके।
सुरक्षा और सहायता: फुट ओवरब्रिज, प्रवेश/निकास द्वार और परिसंचरण क्षेत्रों में वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं और बच्चों की सहायता के लिए अतिरिक्त रेलवे सुरक्षा बल, राजकीय रेलवे पुलिस कर्मी, वाणिज्यिक कर्मचारी और चिकित्सा टीमें चौबीसों घंटे तैनात की गई हैं।
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भारतीय रेलवे यात्रियों को परेशानी मुक्त यात्रा अनुभव प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है और यात्रियों से रेलवे कर्मचारियों के साथ सहयोग करने और स्टेशनों पर सुरक्षा दिशानिर्देशों का पालन करने का आग्रह करता है।
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