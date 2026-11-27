डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली/लखनऊ। UP Polls | SP Congress Alliance | उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 में कुछ ही महीने बाकी हैं। इससे पहले विपक्षी गठबंधन INDIA के दो प्रमुख सहयोगी दलों समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर तलवारें खिंच गई हैं।

सीट शेयरिंग पर दोनों पार्टियों में पेंच फंसता ही जा रहा है। इस सियासी घमासान के केंद्र में सहारनपुर से कांग्रेस सांसद और यूपी कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष इमरान मसूद हैं। बीते दिनों सपा ने कांग्रेस को महज 26 सीटों का प्रस्ताव दिया, इसके बाद पांच सीटों पर प्रत्याशियों की एकतरफा घोषणा कर दी। इसके बाद से ही इमरान मसूद बेहद आक्रामक नजर आ रहे हैं। इस पर इमरान ने कहा था कि "हम कोई भीख नहीं मांग रहे" और "हम कबाड़ सीटें नहीं लेंगे"। इमरान के ऐसे तीखे बयानों ने यूपी की सियासत में हलचल तेज कर दी है। अब INDI गठबंधन में इस तनातनी के पीछे की असली वजह क्या है और इमरान मसूद इतने आक्रामक तेवर क्यों दिखा रहे हैं? समझिए इसके पीछे की पूरी इनसाइड स्टोरी- 1- सपा द्वारा '26 सीट' ऑफर करने पर भड़के मसूद सीट शेयरिंग पर बातचीत के शुरुआती दौर में समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को केवल 26 विधानसभा सीटों का ऑफर दिया, जबकि कांग्रेस की ओर से 120 से अधिक सीटों की दावेदारी पेश की जा रही है।

इमरान मसूद ने इस फॉर्मूले पर सवाल उठाते हुए कहा कि कांग्रेस को मुश्किल या कमजोर सीटें दी जा रही हैं और गठबंधन सम्मान के आधार पर होना चाहिए, न कि एकतरफा शर्तों पर। 2- सपा द्वारा कुछ सीटों पर एकतरफा घोषणा इतना ही नहीं, जब दोनों दलों के बीच सीट बंटवारे पर औपचारिक मंथन चल ही रहा था, उसी बीच सपा ने 2027 के चुनाव के लिए पांच विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नामों का एलान कर दिया।

इमरान मसूद ने कहा कि गठबंधन धर्म में फैसले संयुक्त रूप से होते हैं, लेकिन सपा का यह रवैया कांग्रेस को कमतर आंकने और दबाव में लाने की रणनीति है। इन 26 सीटों की सूची देने की चर्चाएं सूत्रों के मुताबिक, जो 26 सीटें कांग्रेस को दिए जाने की बात कही जा रही है। उनमें रामपुर खास, फरेंदा, मथुरा, खेरागढ़, जगदीशपुर, किदवई नगर, बागपत, मोदीनगर, हापुड़, जेवर, स्याना, खुर्जा, खैर, इगलास, मांट, आगरा उत्तर, फतेहपुर सीकरी, बिलग्राम-मल्लावां, गोविंद नगर, नानपारा, गोरखपुर शहर, खजनी, पडरौना, फाजिलनगर, पिंडरा, वाराणसी कैंट शामिल है। यह सीटें पूर्व में इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित कथित तौर पर सपा द्वारा कांग्रेस को सौंपी गई 54 सीटों की सूची में भी शामिल थीं। 3- पश्चिमी यूपी में अपनी सियासी जमीन बचाने की चुनौती सहारनपुर से सांसद इमरान मसूद, पश्चिमी यूपी और आसपास के जिलों में मजबूत पकड़ रखने वाले नेता हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने यूपी की 17 सीटों पर चुनाव लड़कर 6 सीटों पर जीत दर्ज की थी, जिसमें सहारनपुर की सीट भी थी। अब इमरान मसूद का ये कहना है कि यदि विधानसभा चुनाव में कांग्रेस महज 26 सीटों पर सिमटती है, तो पश्चिमी यूपी में उनके समर्थकों और स्थानीय नेताओं को टिकट दे पाना लगभग असंभव हो जाएगा।

मसूद का तर्क है कि भाजपा के खिलाफ देशव्यापी लड़ाई का नेतृत्व राहुल गांधी कर रहे हैं और उनके बिना इस संघर्ष का कोई अस्तित्व नहीं है। ऐसे में यूपी में कांग्रेस को केवल बची-खुची या कमजोर सीटें स्वीकार नहीं होंगी।

इमरान मसूद का यह भी कहना है कि आप जैसा देंगे, वैसा ही पाएंगे। अगर कांग्रेस को शून्य सीटें दी गईं, तो नतीजा भी शून्य ही होगा। 5- कांग्रेस आलाकमान ने इमरान को दी नसीहत इमरान मसूद के इन तरह के बयानों के बाद से ऐसे कयास लगाए गए कि गठबंधन में रार बढ़ रही है। जिसे देखते हुए कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व ने भी मामले को संभालने की कोशिश की है।