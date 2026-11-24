जागरण संवाददाता, लखनऊ। गंगा स्नान और देव दीपावली के उल्लास के साथ मंगलवार को राजधानी का ऐतिहासिक कतकी मेला भी शुरू हो गया। गोमती तट स्थित झूलेलाल पार्क में मेले के लिए दुकानें सज गई हैं। करीब सवा महीने तक चलने वाले इस मेले में खरीदारी के साथ मनोरंजन का भी आकर्षण रहेगा। यहां क्रॉकरी, स्टील और पीतल के बर्तनों से लेकर रसोई के सामान, घरेलू उपयोग की वस्तुएं, खिलौने और सजावटी सामान तक उपलब्ध हैं।

नवाबी दौर से जुड़ी इस मेले की परंपरा राजधानी की सांस्कृतिक विरासत का हिस्सा रही है। कार्तिक पूर्णिमा पर गंगा स्नान के अवसर पर लगने वाले मेलों की परंपरा से इसका जुड़ाव रहा है। पहले ग्रामीण क्षेत्रों से लोग स्नान और धार्मिक आयोजनों के लिए आते थे और साथ में जरूरत के सामान की खरीदारी भी करते थे। धीरे-धीरे यह आयोजन बड़े व्यापारिक और पारिवारिक मेले के रूप में विकसित हो गया। आज भी कतकी मेला की यादों और बदलते बाजार के बीच अपनी पहचान बनाए हुए है।

नवाबों ने छोटे दुकानदारों और मिट्टी के बर्तन बनाने वाले कारीगरों को एक स्थान पर दुकान लगाने की सुविधा दी थी। यह मेला महिलाओं की खरीदारी के लिए भी खास माना जाता था और पहले देर रात तक इसकी रौनक रहती थी। डालीगंज पुल और सूरजकुंड से शुरू हुई मेले की परंपरा अब झूलेलाल पार्क तक पहुंच गई है।