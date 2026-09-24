मौसम विभाग की चेतावनी: लखनऊ समेत यूपी के इन जिलों में बारिश के आसार, अलर्ट जारी

जागरण संवाददाता, लखनऊ। बंगाल की खाड़ी पर बने गहन अवदाब के कारण मानसून की सक्रियता बढ़ गई है। पिछले दो दिन से लखनऊ और आसपास समेत पूर्वी एवं दक्षिणी यूपी के कई जिलों में अच्छी बारिश हुई। मौसम विभाग के अनुसार, अगले 24 घंटे में पूर्वांचल में बारिश की तीव्रता और बढ़ेगी।

शुक्रवार देर शाम तक इसका असर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में भी देखने को मिलेगा। इस दौरान करीब 40-50 किलोमीटर प्रतिघंटा की रफ्तार से हवा भी चलने का पूर्वानुमान है। वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह ने बताया कि दक्षिणी उड़ीसा-उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश पर संकेंद्रित अवदाब के प्रभाव से यूपी में वर्षा में व्यापक वृद्धि के साथ भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना है।