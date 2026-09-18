हज कमेटी ने महिलाओं को दिया बड़ा तोहफा, 500 सीट हुईं रिजर्व; महरम कैटेगरी में किसे और कैसे मिलेगा फायदा?

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। हज-2027 के लिए हज कमेटी आफ इंडिया ने महरम श्रेणी यानी ऐसी महिला जिनका भाई, पिता, पति हज के लिए चयनित हो चुके हैं लेकिन वह किन्हीं कारणों से आवेदन नहीं कर सकी थीं। अब ऐसी महिलाएं हज कमेटी की वेबसाइट पर 23 सितंबर से सात अक्टूबर तक आनलाइन आवेदन कर सकेंगी।

इस कोटे में 500 सीटें आवंटित हैं। आवेदक के पास 31 दिसंबर तक वैध पठनीय पासपोर्ट होना जरूरी है। आवेदन के साथ पासपोर्ट के प्रथम व अंतिम पृष्ठ, अपनी फोटो, आवासीय पते का प्रमाण और महरम से संबंध का प्रमाण अपलोड करना होगा। एक कवर में अधिकतम पांच आवेदन मान्य होंगे।