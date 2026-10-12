गोरखपुर और बांदा में स्थापित होंगे नए औद्योगिक क्षेत्र, दोनों परियोजनाओं की DPR को मिली मंजूरी

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। गोरखपुर व बांदा में औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने के लिए नए औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना की जाएगी। इस संदर्भ में मुख्य सचिव एसपी गोयल की अध्यक्षता में गठित राज्य स्तरीय समिति की बैठक में दोनों परियोजनाओं की डीपीआर (विस्तृत परियोजना रिपोर्ट) को स्वीकृति दे दी गई है।

रिपोर्ट के अनुसार गोरखपुर में धुरियापार क्षेत्र में 102.35 करोड़ रुपये की लागत से 120 एकड़ में औद्योगिक क्षेत्र विकसित किया जाएगा, जबकि बांदा में 378.82 करोड़ रुपये से 310.27 एकड़ में इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग एंड लॉजिस्टिक क्लस्टर (आइएमएलसी) का फेज दो विकसित किया जाएगा। दोनों परियोजनाओं को भारत औद्योगिक विकास योजना के तहत विकसित किया जाएगा।