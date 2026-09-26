अब यूपी में हर्बल और सप्लीमेंट्स बेचने वालों पर चलेगा सरकार का चाबुक, झूठे वादे करने पर FSDA कसेगा शिकंजा

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। स्वास्थ्यवर्धक औषधि और खाद्य उत्पादों के निर्माण एवं व्यापार के लिए खाद्य सुरक्षा व औषधि प्रशासन विभाग (एफएसडीए) ने विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए हैं। अब मानकों का उल्लंघन कर कोई भी इकाई इन औषधियों और खाद्य उत्पादों का उत्पादन नहीं कर सकेगी। इन उत्पादों के कारोबार में झूठे दावों के प्रचार-प्रसार पर भी रोक लगेगी।

पौषण औषधि (न्यूट्रास्यूटिकल्स), पोषण पूरक (हेल्थ सप्लीमेंट्स), विशेष आहार और विशेष चिकित्सा उद्देश्य वाले खाद्य उत्पादों का निर्माण और कारोबार अब निर्धारित नियमों के तहत ही किया जा सकेगा। एफएसडीए जारी किए गए दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन कराएगा। इन औषधियों और खाद्य उत्पादों के कारोबार के प्रकार के अनुसार एफएसएसएआई लाइसेंस लेना अनिवार्य किया गया है। कारोबारी निर्माण, लेबलिंग, पैकिंग, आयात, वितरण और व्यापार में निर्धारित खाद्य श्रेणी के अनुसार ही कारोबार कर सकेंगे।

विभाग ने स्पष्ट किया है कि पौष्टिक औषधि और अन्य स्वास्थ्यवर्धक खाद्य उत्पादों को दवाओं से अलग श्रेणी में रखना होगा। उत्पाद की संरचना, उपयोग का उद्देश्य और स्वरूप ऐसा होना चाहिए कि उसे औषधि के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकेगा। ऐसे उत्पादों में हार्मोन, स्टेरायड, मादक पदार्थ, मन को प्रभावित करने वाले पदार्थ और कृत्रिम औषधियों का प्रयोग पूरी तरह प्रतिबंधित है।

लेनी होगी मंजूरी पौष्टिक औषधि के निर्माण में एफएसएसएआई द्वारा निर्धारित अनुसूचियों के तहत आने वाली सामग्री का ही इस्तेमाल किया जा सकेगा। इनमें पोषक तत्व, पौधे, अणु, पृथक पदार्थ और प्रीबायोटिक एवं प्रोबायोटिक शामिल हैं। निर्माता के पास अर्क अनुपात, दैनिक उपयोग सीमा, सक्रिय संकेतक और मानकीकरण से संबंधित तकनीकी दस्तावेज उपलब्ध होना आवश्यक किया गया है। गैर-अनुमोदित विलायक (वह पदार्थ जिसमें किसी अन्य पदार्थ को घोला जाता है) के इस्तेमाल के लिए एफएसएसएआई से मंजूरी लेनी होगी।