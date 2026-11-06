दीपावली से पहले FSDA की बड़ी कार्रवाई: यूपी में 60 क्विंटल असुरक्षित खाद्य सामग्री की नष्ट, 32 लाइसेंस सस्पेंड

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। दीपावली पर मिलावटी खाद्य सामग्री की बिक्री रोकने के लिए खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन (एफएसडीए) विभाग ने 12 टोल नाकों और प्रमुख चौराहों पर 48 वाहनों की जांच की। इस दौरान कानपुर नगर में 22 क्विंटल दुर्गंधयुक्त खोया और हापुड़ में 28 क्विंटल पनीर पकड़ा गया। दोनों खेप को नष्ट करा दिया गया। एक सप्ताह के अभियान में कुल 60 क्विंटल असुरक्षित खाद्य पदार्थ नष्ट कराए गए हैं।

गंभीर अनियमितताओं पर 32 प्रतिष्ठानों के लाइसेंस निलंबित किए गए हैं।वाहनों की जांच के दौरान मऊ में 230 किलोग्राम असुरक्षित खोया और रामपुर में 350 लीटर दूध पकड़ा गया। बाराबंकी और उन्नाव में भी असुरक्षित पनीर मिला, जबकि गौतमबुद्धनगर में संदिग्ध पनीर के नमूने लेकर जांच के लिए भेजे गए। मुरादाबाद, बुलंदशहर और मथुरा में मिलावट के लिए रसायनों के इस्तेमाल के मामलों में एफआइआर दर्ज कराई गई।

बरेली के सुभाष नगर स्थित न्यू बाजपेई स्वीट्स की निर्माणशाला में भट्टी के पास शौचालय मिला। फर्श टूटी थी और परिसर में दूषित पानी भरा था। कैलाशपुरी स्थित धीरज स्वीट्स एंड कन्फेक्शनरी में फफूंद लगी पुरानी घेवर मिली। दोनों प्रतिष्ठानों के लाइसेंस निलंबित किए गए। मुरादाबाद की हुकूमत मिल्क केक निर्माण इकाई में अस्वच्छ परिस्थितियों में मिठाई बनाई जा रही थी। मदनी स्वीट्स में उपयोग की अवधि समाप्त हो चुकी खाद्य सामग्री और अखाद्य रंग मिले।