लखनऊ के सीसीएस एयरपोर्ट पर अंतरराष्ट्रीय फ्लाइट डायवर्ट, दुबई से फुकेत जा रहा था जहाज

डिजिटल डेस्क, लखनऊ: दुबई से थाईलैंड के फुकेत जाने वाली फ्लाईदुबई की फ्लाइट को शनिवार को लखनऊ के चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट, अमौसी पर डायवर्ट किया गया। यहां पर देर शाम को फ्लाइट की सुरक्षित लैंडिंग कराई गई।

दुबई से फुकेत जाने वाली फ्लाईदुबई की फ्लाइट FZ 1165 को फुकेत इंटरनेशनल एयरपोर्ट के आसपास पर खराब मौसम के कारण लखनऊ इंटरनेशनल एयरपोर्ट की ओर डायवर्ट मोड़ दिया गया। A6-FMU (बोइंग 737 MAX 8) विमान शाम करीब सात बजे लखनऊ एयरपोर्ट पर सुरक्षित उतरा।