सत्यम मिश्र होंगे श्री काशी विश्वनाथ मंदिर के मुख्य कार्यपालक अधिकारी, पांच पीसीएस अधिकारियों के ट्रांसफर

डिजिटल डेस्क, लखनऊ। उत्तर प्रदेश शासन ने बुधवार को श्री काशी विश्वनाथ मंदिर के मुख्य कार्यपालक अधिकारी के पद पर पीसीएस अधिकारी सत्यम मिश्र की नियुक्ति की है। शासन ने पांच पीसीएस अधिकारियों का तबादला किया है।

अपर जिलाधिकारी नगर, प्रयागराज के पद पर कार्यरत सत्यम मिश्र अब श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (CEO) के पद पर विश्व भूषण मिश्र का स्थान लेंगे।

उत्तर प्रदेश पीसीएस एसोसिएशन के अध्यक्ष विश्व भूषण मिश्र बीते दिनों तबादला कर दिया गया था। विश्व भूषण मिश्र को अब उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) में उपसचिव की जिम्मेदारी सौंपी गई है।