एफसीएम इंजेक्शन से गर्भवती महिलाओं में दूर होगी खून की कमी

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। गर्भावस्था के दौरान एनीमिया (खून की कमी) से जूझ रही महिलाओं के इलाज में अब फेरिक कार्बोक्सीमाल्टोज (एफसीएम) इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जा रहा है। रायबरेली, सीतापुर, हरदोई, श्रावस्ती और बहराइच में इसके प्रयोग के बाद अब इसे राज्य के सभी सरकारी चिकित्सालयों में शुरू करने की तैयारी है।

अब तक 10 हजार से अधिक एफसीएम डोज दिए जाने का दावा किया गया है। एफसीएम नस के जरिये शरीर में आयरन पहुंचाता है, जिससे आयरन की कमी पूरी करने और हीमोग्लोबिन बनने में मदद मिलती है। इसकी खुराक महिला की स्थिति और चिकित्सकीय जरूरत के अनुसार तय होती है।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की मिशन निदेशक डा. पिंकी जोवेल के अनुसार, एनीमिया से पीड़ित कुछ गर्भवती महिलाओं में आयरन-फोलिक एसिड की गोलियों से अपेक्षित सुधार नहीं होता। कुछ महिलाओं को गोलियां नियमित रूप से लेने में परेशानी होती है, जबकि कुछ में गोलियों के दुष्प्रभाव सामने आते हैं। ऐसे में चिकित्सकीय जरूरत के अनुसार नस के जरिये आयरन देने का विकल्प अपनाया जा सकता है।