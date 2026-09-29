450 साल पुरानी रामलीला में दिखेगा 70 फीट का रावण, अब ऐशबाग के मंच पर नजर आएगा AI का तिलिस्म

जागरण संवाददाता, लखनऊ। रामलीला का स्वरूप भले ही समय के साथ बदल रहा हो, लेकिन श्रीराम चरित मानस के पात्र, प्रसंग और संवादों का मूल भाव कायम रखा गया है। ऐशबाग रामलीला इस बार इसी परंपरा को एआई और आधुनिक मंच तकनीक से जोड़कर दर्शकों के सामने प्रस्तुत करने की कव्वाली चल रही है। 11 अक्टूबर से शुरू होने वाली रामलीला के पहले को लेकर मंथन शुरू हो गया है।

करीब 450 वर्ष पुरानी परंपरा को संजोए ऐशबाग रामलीला है। इसके साथ ही 70 फीट का मूविंग रावण, बड़ी एलईडी स्क्रीन और लेजर लाइट दर्शकों के आकर्षण का केंद्र होंगे। गोस्वामी तुलसीदास की प्रेरणा से चित्रकूट, काशी और राजधानी में रामलीला की परंपरा को विस्तार मिला। चौमासा के दौरान अयोध्या से आने वाले साधु-संत ऐशबाग में ठहरते थे और दशहरे के समय यहीं रामकथा का मंचन करते थे।



नवाबी दौर में मिला संरक्षण



ऐशबाग की रामलीला के लिए अवध के तीसरे बादशाह मौलाना मुहम्मद अली शाह ने शाही खजाने से रामलीला के लिए सहायता भेजी थी। नवाब आसिफुद्दौला के दौर में भी रामलीला को बढ़ावा मिला। रामलीला और ईदगाह के लिए बराबर-बराबर साढ़े छह एकड़ भूमि उपलब्ध कराई गई थी। यह राजधानी की गंगा-जमुनी तहजीब की मिसाल के तौर पर भी देखी जाती है।