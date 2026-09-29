20 साल का रिकॉर्ड टूटा: सई नदी का रौद्र रूप देख लखनऊ के ग्रामीण इलाकों में दहशत, रातभर में घरों में घुसा पानी

संवाद सूत्र, बंथरा। सई नदी में बढ़ते पानी एक बार फिर लोगों को डरा दिया है। रास्ते में पड़ने वाली कई सड़कें और चकरोड जलमग्न हो गए। मंगलवार को पानी गोड़वा गांव के सज्जन, विजयपाल, भइयालाल, ममता, संजय, गंगाप्रसाद, रवि, खिलाड़ी और मुकेश सहित कई ग्रामीणों के दरवाजे तक पहुंच गया था। वहीं कई लोगों के घरों के अंदर भी पानी घुस गया जिसकी वजह से उन्हें अपने घरों को खाली कर दूसरे के यहां आसरा लेना पड़ा।

बेंती स्थित स्वास्थ्य केंद्र और सामुदायिक शौचालय के चारों ओर भी पानी जमा हो गया। ग्रामीण सुभाष ने बताया कि रात भर में पानी कई फिट अंदर गांव की तरफ बढ़ा है। उनका कहना है कि अगर इसी तरह पानी बढ़ता रहा तो समस्या विकराल होगी। यहां के हालातों ने हर किसी को डरा दिया है। पुरही प्रधान मुरलीधर दीक्षित कहते हैं कि दो दशक पहले भी इसी तरह सई नदी का जलस्तर बढ़ा था।