त्योहार में ट्रेन से सफर के दौरान रहें अलर्ट, रेलवे लागू करेगा नई व्यवस्था; यात्रा में ये जरूरी दस्तावेज साथ रखना जरूरी

जागरण संवाददाता, रायबरेली। त्योहारी सीजन को देखते हुए रेलवे ने टिकट जांच को लेकर सख्ती शुरू करने की तैयारी की है। एक अक्टूबर से 31 अक्टूबर 2026 तक विशेष टिकट चेकिंग अभियान चलाया जाएगा। अभियान के दौरान यात्रियों के टिकट की वैधता के साथ मूल पहचान पत्र और पात्रता से जुड़े दस्तावेजों की भी जांच होगी। ऐसे में अक्टूबर में ट्रेन से सफर करने वाले यात्रियों को टिकट के साथ निर्धारित मूल पहचान पत्र रखना होगा।

मुख्य टिकट निरीक्षक आर बी यादव ने बताया कि कंसेशन या निर्धारित रिजर्वेशन कोटे के तहत यात्रा करने वाले यात्रियों को अपनी पात्रता साबित करने के लिए संबंधित मूल दस्तावेज साथ रखना अनिवार्य होगा। एक से अधिक यात्रियों के लिए टिकट बुक होने पर टिकट में शामिल कम से कम एक यात्री के पास निर्धारित मूल पहचान पत्र होना जरूरी है।

इन यात्रियों की भी होगी जांच दस्तावेज उपलब्ध नहीं होने पर यात्रियों को रेलवे के नियमों के तहत बिना वैध टिकट यात्रा करने वाला माना जा सकता है। जिन्होंने बताया कि विशेष अभियान में कंसेशन, निर्धारित कोटे, ई-पास और पीटीओ के जरिए यात्रा करने वाले यात्रियों की भी जांच होगी।