डॉक्टरों के फर्जी पंजीकरण की जांच स्पेशलिस्ट एजेंसी को देने की तैयारी, हरियाणा-MP और राजस्थान से जुड़े तार

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। आयुर्वेदिक तथा यूनानी-तिब्बी चिकित्सा पद्धति बोर्ड में फर्जी पंजीकरण का दायरा बढ़ता जा रहा है। 41 आयुष डाक्टरों के विरुद्ध एफआइआर के बाद लखनऊ पुलिस की प्रारंभिक जांच में कई और संदिग्ध पंजीकरण सामने आए हैं। इनके तार हरियाणा, मध्य प्रदेश और राजस्थान तक जुड़े होने के संकेत मिले हैं।

प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए इसकी जांच विशेषज्ञ एजेंसी को सौंपने की तैयारी है। लखनऊ पुलिस ने पुलिस महानिदेशक को पूरे मामले से अवगत कराया है। शासन आर्थिक अपराध नियंत्रण शाखा (ईओडब्ल्यू) को जांच सौंपने पर विचार कर रहा है।

बोर्ड में पंजीकरण में गड़बड़ी की शिकायतें लंबे समय से मिलती रही हैं। करीब तीन वर्ष पहले रामपुर के एक छात्र की शिकायत के बाद मामले की परतें खुलनी शुरू हुईं। बोर्ड की आंतरिक जांच में कई डाक्टरों की शैक्षिक उपाधि, अंकपत्र, प्रशिक्षण अवधि, इंटर्नशिप और अन्य प्रमाणपत्रों की सत्यता संदिग्ध मिली।

जांच के आधार पर 25 अगस्त को 41 आयुष डाक्टरों के विरुद्ध हुसैनगंज कोतवाली में एफआइआर दर्ज कराई गई।