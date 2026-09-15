6 साल की उम्र में शुरू की सिंगिंग, 15 एल्बम देने के बाद अब ये फेमस श्रीलंकाई गायिका UP की यूनिवर्सिटी से करेंगी PhD

जागरण संवाददाता, लखनऊ। श्रीलंका की लोकप्रिय गायिका व अभिनेत्री चंपा कलहरी जयसेकरा लखनऊ विश्वविद्यालय के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से पीएचडी करने जा रही हैं। उन्होंने इसके लिए आवेदन किया है। हिंदी और सिंहली संगीत में अपने काम के लिए जानी जाने वाली कलहरी ने गायन, अभिनय, रेडियो और टेलीविजन सहित कई क्षेत्रों में अपना करियर बनाया है।

कलहरी का लखनऊ विश्वविद्यालय में अध्ययन करने का निर्णय शहर के साथ उनके लंबे समय से चले आ रहे जुड़ाव से प्रेरित है। वह भातखंडे संस्कृति विश्वविद्यालय से संगीत की शिक्षा ले चुकी हैं। कलहरी का जन्म 1974 में कोलंबो में हुआ था। वह जब छह वर्ष की थीं, तभी उन्हें महान गायिका लता मंगेशकर से जुड़ा गीत 'श्रीलंका मा प्रियदरा जय भूमि' गाया था।