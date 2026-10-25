बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, भाजपा के पूर्व सांसद बृजभूषण शरण बोले- मैं तो कांग्रेस को 25 सीट से अधिक नहीं देता

डिजिटल डेस्क, लखनऊ : उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तारीख भले ही अभी घोषित नहीं की गई है, लेकिन रोमांच चरम पर है। विभिन्न पार्टियों के गठबंधन की अटकलों के साथ ही कयासों का दौर चरम पर है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन तय माना जा रहा है, लेकिन सीटों के बंटवारे को लेकर रस्साकसी जारी है।

सीटों के बंटवारे को लेकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच पोस्टर-हार्डिंग वॉर के बीच भारतीय जनता पार्टी से सांसद रहे बृजभूषण शरण सिंह भी कूद पड़े हैं। उन्होंने सीटों के बंटवारे को लेकर बिन मांगे अपनी राय दे दी है। मौके की नजाकत को समझते हुए समाजवादी पार्टी के गढ़ इटावा में उन्होंने सपा-कांग्रेस गठबंधन पर कहा कि अगर फैसला उनके हाथ में होता तो कांग्रेस को 25 सीट से ज्यादा नहीं देते।